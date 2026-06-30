Еще три московские школьницы сдали ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Три выпускницы столичных школ получили максимальные 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по четырем предметам. Они сдавали русский язык, профильную математику, физику и информатику. Такие показатели стали уникальным результатом для одного субъекта за всю историю проведения ЕГЭ.

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Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Это пример таланта, упорства и большой работы. И конечно, за успехом стоят учителя, поддержка родителей, которые помогли раскрыть этот потенциал. Подобные рекорды на экзамене перестают быть единичными, они вдохновляют и показывают: когда способности встречаются с возможностями, которые дает московское образование, рождаются выдающиеся достижения. Поздравляю выпускниц и желаю им поступить в вуз мечты! — подчеркнула Ракова.

Одной из обладательниц 400 баллов стала выпускница столичной школы № 1583 имени К. А. Керимова Вера Захарова. С седьмого класса она училась в математической вертикали, а в старшей школе — в инженерном предпрофессиональном классе. Девушка намерена построить карьеру в ИТ-сфере. Больше всего она мечтает о поступлении в МГУ имени М. В. Ломоносова и рассматривает механико-математический факультет и факультет вычислительной математики и кибернетики.

28 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова набрала максимальные 100 баллов сразу по пяти предметам ЕГЭ — русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.