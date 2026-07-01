Синоптик: в июле в Москве и Подмосковье будет погодная чехарда

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что начало июля в Москве и Московской области будет переменчивым: сначала ожидается жара, а затем начнутся дожди из-за влажного циклона с юга.

«Эта погодная чехарда продлится весь месяц: от холода к теплу — и наоборот», — отметил Шувалов в беседе с «Радио 1».

По его словам, жарче всего в ближайшие дни будет 2 июля: температура в городе и области ожидается около +30 °C. Уже в пятницу начнётся прохождение холодного фронта, однако, как уточнил синоптик, слишком холодной погоды за ним не последует: прогнозируется до +25 °C и без дождей.

Шувалов добавил, что в субботу и воскресенье температура опустится до +20 °C. В эти дни возможны продолжительные дожди, основные осадки придутся на воскресенье.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что критическая жара в Москве маловероятна, хотя в центральной России заметно потеплеет.

«С наступлением июля аномальный зной ожидается на юго-западе и юге Русской равнины, что касается центральной России, то здесь тоже ощутимо потеплеет, но критическая жара маловероятна», — отметил специалист в комментарии aif.ru.

Синоптик также предупредил, что 4 и 5 июля в Москве будет дождливо и относительно прохладно. За двое суток может выпасть до 23—28 л воды на 1 кв. м, что составляет до трети месячной нормы, днём ожидается +19...+22 °C.

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