Собянин рассказал о создании в Москве нового каркаса стационарной медпомощи

Более 80 стационарных корпусов обновлено в Москве с 2020 года. Об этом сообщил в своем канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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Он напомнил, что несколько лет назад правительство Москвы поставило перед собой амбициозную задачу - создать новый каркас стационарной помощи в столице.

"Это значит - не только строить новые, но и полностью обновить существующие больничные корпуса, чтобы и они соответствовали самым современным стандартам", - пояснил мэр.

Реализация этой программы, по его словам, идет полным ходом. С 2020 года приведены в порядок более 80 стационарных корпусов, еще на 15 идут работы.

Преображаются не только сами здания, но и пространства вокруг них. Там, где это возможно, больничные территории становятся качественными общественными пространствами для врачей и пациентов. С 2020 г. было выполнено благоустройство территорий порядка 20 московских стационаров.

В частности, в Городской клинической больнице имени Буянова выполняем комплекс работ по обновлению главного лечебного корпуса - огромного 12-этажного здания на Бакинской улице в Царицыно.

В ходе работ будет смонтирован новый вентилируемый фасад, проведена замена окон и ремонт кровли. Помимо всего прочего, это позволит объединить главный корпус в единый архитектурный ансамбль с недавно открытым флагманским центром.

Большие изменения ждут первый этаж. Здесь обустроят несколько дополнительных входов, что позволит разделить потоки пациентов. А старый вестибюль у главного входа преобразится в светлый холл с комфортной зоной ожидания, аптекой, магазином и уютным кафе с панорамными окнами.

Здесь же - на первом этаже будут работать межокружные отделения лечения рассеянного склероза и пароксизмальных состояний (заболевания нервной системы), дневной стационар и другие профильные кабинеты.

На втором этаже - современный вид и оборудование получат отделения реанимации и интенсивной терапии, а также административные кабинеты.

В МКНЦ имени Логинова на шоссе Энтузиастов - одном из пяти якорных онкологических стационаров Москвы - реконструируем сразу три корпуса с полувековой историей. Работы в двух лечебных и лабораторном корпусах планируем завершить в 2027 году.

В результате будет полностью переосмыслена организация лечебного пространства. Обновленные отделения проектируются по принципу бесшовной логистики: путь пациента - от первой консультации до диагностики и лечения - будет максимально коротким и понятным.

Интерьеры будут выполнены в спокойной и светлой гамме, с использованием натуральных материалов - уютные и психологически комфортные для пациентов и врачей.

Проект благоустройства территории Больницы имени С.И.Спасокукоцкого на севере Москвы включает уютный скверик с фонтаном, тропу здоровья, специальные спортивные тренажеры для реабилитации. И, разумеется, на территории больницы также предусмотрены пространства для отдыха со скамейками и перголами.

А на территории уже упоминавшейся Больницы имени В.М. Буянова обустроят сухой ручей с влаголюбивыми растениями, а рядом с пешеходными дорожками сделают уютные зоны отдыха.