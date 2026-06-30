В Москве объявлен оранжевый уровень опасности почти на двое суток

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве почти на двое суток из-за ожидаемой сильной жары. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период с 12:00 мск 1 июля до 18:00 мск 2 июля в дневные часы в столице ожидается сильная жара, оранжевый уровень",- сказал собеседник агентства.

Данный уровень предупреждает об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Также в период 1-2 июля по Москве действует связанное с жарой экстренное предупреждение, согласно которому столбики термометров могут подниматься до 31 градуса выше нуля.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС поясняли: понятие "сильная жара" подразумевает, что в период с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает критерия, установленного для конкретной территории, или превышает его. Для Москвы критерий равен 30 градусам.

Причиной жары синоптики назвали влияние субтропического гребня, принесшего экстремальную жару в европейские страны. Правда, как заверили специалисты, до Центральной России в целом и Московского региона в частности, он сумеет "дотянуться" только краем.