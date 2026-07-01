Аэропорт Домодедово отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Об этом сообщила Росавиация.

"Аэропорты Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.

Там добавили, что возможны корректировки в расписании и меры приняты для обеспечения безопасности полетов.