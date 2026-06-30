Временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево, сообщила пресс-служба авиагавани.

«Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала «ковeр». Возможны корректировки в расписании полетов. В связи с мерами по обеспечению безопасности полетов пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна», – говорится в сообщении.

Информацию о статусе вашего рейса можно уточнить через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, кол-центр, а также чат-бот (при наличии у авиаперевозчика).