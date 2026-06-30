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Синоптик Ильин: аномальная жара из Европы принесет на юг России до 37 градусов

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Раскаленные воздушные массы из Европы принесут на юг России жару до 35–37 градусов. Об этом Москве 24 рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Аномальная жара из Европы принесет на юг России до 37 градусов
© РИА Новости

За последнюю неделю из-за сильной жары в Европе умерли более 1,3 тысячи человек. Аномальная погода установилась на континенте в середине июня, после чего столбики термометров достигли 40 градусов.

"Эта раскаленная воздушная масса постепенно смещается: сегодня аномальные очаги раскаленных высоких температур выше 42 градусов будут наблюдаться в Венгрии, в Сербии, в целом на Балканах. Затем эта воздушная масса выйдет в районы Причерноморья, трансформируется над Черным морем, остынет и на юг России принесет температуру под 35–37 градусов", – пояснил Ильин.

При этом, по его словам, в Москве ожидается температура 26–31 градус, а в отдельных районах Московской области в четверг, 2 июля, возможно повышение до 32 градусов. Жаркая погода в столичном регионе сохранится с 30 июня по 2 июля. В пятницу, 3 июля, температура начнет снижаться: на юго-востоке области будет до 27–29 градусов, а на западе – около 23–25 градусов. Также местами пройдут дожди, рассказал синоптик.

В субботу, 4 июля, в столичном регионе ожидается 23–28 градусов, а в воскресенье из-за новой холодной волны с северо-запада похолодает до 21–26 градусов. К началу следующей недели ожидается дальнейшее снижение температуры.

Жара прогнозируется в Москве с 30 июня по 3 июля. Максимальная температура воздуха может достигнуть 30–32 градусов. Причиной этому станет субтропический гребень, из-за которого аномальные температурные показатели ранее возникли в Европе.

Москвичам рекомендовали надевать одежду из натуральных тканей и головные уборы, пить больше воды и по возможности держаться в тени.