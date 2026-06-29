Собянин сообщил об уничтожении уже 11 БПЛА, летевших на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 29 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было сбито еще два беспилотника (БПЛА).
Общее число сбитых дронов достигло 11.
29 июня в Каховке Херсонской области в результате минометного обстрела многоквартирного дома пострадал пожилой мужчина. Кроме того, несколько квартир были полностью уничтожены огнем, также поврежден газопровод.
26 июня беспилотник Вооруженных сил Украины также атаковал скорую помощь в Каховском округе Херсонской области. В результате удара погибла женщина-фельдшер.