Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 29 июня, поделился важными новостями из жизни столицы. Глава города рассказал об успехах воспитанников Московского дворца пионеров, назвал сроки окончания реконструкции Воробьевского путепровода, а также объявил о начале строительства станции метро «Южный порт». Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Юбилей Московского дворца пионеров

Московскому дворцу пионеров исполнилось 90 лет. За это время учреждение стало одной из главных площадок дополнительного образования, где раскрывали свои таланты несколько поколений москвичей.

Воробьевский путепровод

Комплексную реконструкцию Воробьевского путепровода планируется завершить до конца 2026 года. Сейчас готовность сооружения составляет около 70 процентов, при этом движение транспорта и пешеходов продолжается.

Станция метро «Южный порт»

Специалисты начали строительство станции «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии метро. Она будет находиться на развивающейся территории бывшей промышленной зоны «Южный порт» и улучшит транспортную доступность Южнопортового района.