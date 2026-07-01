Евгений Тишковец спрогнозировал дефицит осадков в Москве в июле

В середине лета он может составить до 40%, предупредил ведущий специалист центра «Фобос».

Норма для этого месяца — 84 мм, отметил метеоролог.

«Июль прогнозируется без испарины, зной не будет влажным и душным», — сообщил Тишковец.

Он подчеркнул, что «макушка лета» в этом году не будет давить зноем. «Солнце будет светить по-стариковски, без жара, а лучи станут скорее щедрыми, чем жгучими. Это тот редкий июль, когда лето на пороге зрелости, достигнув своей высшей точки, вдруг передумает палить», — сказал синоптик.