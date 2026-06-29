Москвичей предупредили о грозовых ливнях и похолодании

В начале июля на Москву обрушатся грозовые ливни, а температура воздуха снизится. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам синоптика, холодный атмосферный фронт придет в город в пятницу, 3 июля: так, под утро температура составит плюс 16-19 градусов.

«Дневная температура понизится до положенной климатической нормы — на термометрах нормальные для июля плюс 23-26», — поделился информацией он.

В выходные, продолжил Тишковец, в Москве прогнозируется неустойчивая погода с вероятностью небольших локальных дождей. В ночные часы столбики термометров покажут лишь плюс 10-15 градусов, а после полудня — плюс 21-26 градусов, добавил специалист.

Ранее в комплексе городского хозяйства столицы сообщили о дожде с грозой и сильным ветром в понедельник, 29 июня.