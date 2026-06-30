29 июня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале строительства станции метро «Южный порт».

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Новая точка на Люблинско-Дмитровской линии метро. «Южный порт» — станция, которую возводят на перегоне между «Кожуховской» и «Печатниками». Строить ее решено открытым способом.

Два тоннеля

«Вечерняя Москва» рассказывает подробности проекта.

— Запланированы две береговые платформы и два наземных вестибюля, — сообщил Сергей Собянин. — Завершить строительство рассчитываем в 2030 году. Особенностью проекта станет совмещение с автодорожной инфраструктурой и увязка с метро. Как рассказали столичные власти, инициировано строительство второго в Москве совмещенного автомобильного и метротоннеля длиной 1,3 километра. — Там оборудуют по две-три полосы движения в каждом направлении. Тоннель возведут над станцией, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Такой же тоннель был возведен при строительстве продления Сокольнической линии метро на пересечении Калужского шоссе с магистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и открыт в июне 2019 года.

— Первый совмещенный авто — и метротоннель построили в Москве для проспекта Маршала Жукова и проложенного под ним перегона «Крылатское» — «Строгино» Арбатско-Покровской линии метро, — привели еще один пример в крупном столичном инжиниринговом холдинге.

Связать с кольцом

Тоннель на юго-востоке города войдет в состав новой автомагистрали, которая свяжет Третье транспортное кольцо и Люблинскую улицу.

— К строительству объекта приступят после переборки действующих тоннелей Люблинско-Дмитровской линии метро и обратной засыпки станции «Южный порт», — добавил Владимир Ефимов.

Главная задача строителей — минимизировать объем переустройства существующих инженерных систем в пятне застройки.

— Тоннель откроет транзитное сообщение для автомобилистов через весь район Печатники, — заявил Сергей Собянин.

Центр притяжения

Сегодня метро — это не только средство передвижения. Оно стимулирует развитие столицы: бывшие промзоны рядом со станциями превращаются в привлекательные для жизни и работы районы, улучшается социальная инфраструктура, благоустраиваются территории вокруг станций, растут туристический поток и экономика.

— Территория бывшей промзоны «Южный порт» становится крупным деловым и научно-производственным центром Москвы. Во многом этому способствует программа комплексного развития территорий, — подчеркнул Владимир Ефимов.

В этой части города строятся деловые центры, современное жилье, объекты искусства и культуры, другие нужные столице сооружения. Словом, промзона оживает, становится полноценной частью Москвы. И ввод метро — один из важных инструментов для вовлечения ранее заброшенных участков в ткань города.

— Благодаря строительству новых линий, а также продлению существующих сегодня более 90 процентов жителей Москвы живут недалеко от станции метро, МЦК или МЦД. В 2010 году таких было только 69 процентов, — говорит кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Эльвира Белозорова. — Каждая новая станция — это тысячи рабочих мест, дороги, социальная инфраструктура, развитие малого и среднего бизнеса. «Южный порт» станет частью масштабного проекта застройки промзоны и обеспечит транспортную доступность нового делового кластера.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Реконструкция Воробьевского путепровода завершится до конца года, сообщил 29 июня Сергей Собянин. После окончания работ улучшится транспортная доступность важных городских объектов, в числе которых спорткомплекс на Воробьевых горах, олимпийский комплекс «Лужники», Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский дворец пионеров и многие другие.