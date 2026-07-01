В Петербурге представили концепцию нового зоопарка

Северная столица в очередной раз объявила о строительстве нового зоопарка. Соглашение о намерениях между городом и ООО "Сотэкс" было подписано максимально напоказ - на полях Санкт-Петербургского международного форума. Корреспондент "РГ" подсчитала количество попыток, которые предпринимались ранее.

Историческая площадка зоосада в Александровском парке устарела и не отвечает современным требованиям - этот факт давно уже признали и эксперты, и градозащитники, и сами городские власти. Чиновники давно устали отвечать на вопрос, почему в Ленинградском зоопарке нет слонов, хотя исторически они появились в нашем городе еще во времена Петра Великого: "Потому что требования к содержанию животных изменились, и теперь оборудовать современный слоновник на прежнем месте невозможно". Кстати, год назад президент Лаоса подарил России двух слонов в честь 65-летия установления дипотношений между нашими странами и хотел, чтобы они приехали именно в Петербург, где он учился. Недавно стало известно, что Фовин (Удача) и Намтан (Сахар) будут жить в Казанском зоопарке.

Планы по строительству новой площадки для зоопарка стали обретать конкретные очертания в конце 2000-х годов. Постановление правительства Санкт-Петербурга "О бюджетных инвестициях в проектирование и строительство объектов нового зоопарка", изданное в марте 2008 года, обозначило территорию будущего "зоофилиала": ограничена Планерной, Яхтенной, Камышовой улицами, а также речками Глухаркой и Каменкой. Позднее на данной территории были обнаружены редкие краснокнижные растения, в том числе восковник болотный, и город даже выделил деньги на их "переселение" за границы будущей стройки. Результат этих работ неизвестен.

Генеральный план Санкт-Петербурга до 2025 года с зонированием, предполагавшим размещение нового зоопарка, отводил для него территорию примерно в триста гектаров в Северо-Приморской части города. Новый проект, включенный теперь в Стратегию социально-экономического развития города до 2035 года, существенно скромнее. Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (НИИ ПГ) разрабатывал архитектурно-градостроительную концепцию для площади всего в 85,6 гектара - это участок, условно ограниченный Камышовой улицей, Шуваловским проспектом и ЗСД.?Большая часть территории Юнтоловского заказника, ранее предназначенная под строительство зоопарка, пока останется в первозданном виде.

Концепция основана на так называемом биомном подходе, позволяющем воссоздать различные природно-климатические зоны мира. Вокруг центрального озера предполагается разместить пять зон: "Африканская саванна", "Тропические джунгли", "Горная Азия", "Русская тайга", а также "Арктика и Антарктика", которая станет смысловым и композиционным центром концепции. В состав комплекса войдут также многофункциональный павильон "Айсберг" с музеем Арктики и Антарктики, океанариум, этнопарк народов Севера, выставочные и рекреационные пространства, зоны досуга.

Как отмечается в описании концепции на сайте НИИ ПГ, "разработка проекта ведется в сотрудничестве с профильными специалистами и представителями Ленинградского зоопарка с учетом современных требований к содержанию животных и особенностей климатических условий Санкт-Петербурга". Между тем, как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Ленинградского зоопарка Анна Чугунова, рабочая группа для обсуждения нюансов проекта еще не создана, список будущих обитателей новой площадки находится в стадии согласования.

- Зоопарк - это особый мир, к которому нужен особый подход, - подчеркнула она. - Необходимо обеспечить и комфорт животных, и удобство посетителей, а также обеспечить условия для работы сотрудников. У нас есть специалисты-проектировщики высокого уровня, которые способны учесть в проекте все современные требования по содержанию животных, соблюсти законодательные нормы и продумать все особенности современного научного и образовательного пространства.

Сегодня Ленинградский зоопарк ежегодно принимает до 1,2 миллиона посетителей - но это место в самом центре города, рядом с Петропавловской крепостью, Стрелкой Васильевского острова, Эрмитажем. Проект 2008 года в Юнтолово был рассчитан на пять миллионов посетителей в год, в концепции НИИ ПГ прогнозируемая посещаемость комплекса составляет от 3,5 до 4 миллионов человек в год. Однако почетный член Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕРАЗ) Иван Корнеев полагает, что эти цифры недостижимы.

- Наш город интересен в первую очередь музеями, памятниками, театрами. Никогда зоопарк не сможет конкурировать за интерес туристов, скажем, с Петергофом, - уверен эксперт. - Могу сказать, что опыт Берлина и Рима, где тоже есть неплохие зоопарки, подтверждает, что в такие места люди едут прежде всего ради архитектуры и истории.

К тому же надо учитывать перспективу, полагает эксперт. Весной 2028 года планируется запустить высокоскоростную магистраль Москва - Санкт-Петербург, а далее - до Казани. Это значит, что сравнительно нетрудно будет доехать не только до роскошного Московского зоопарка, но даже увидеть слоних, которые так и не добрались до берегов Невы.

Кстати

По территории нового зоопарка планируется проложить монорельсовую линию, которая обеспечит удобное перемещение по территории комплекса, включая доступность для маломобильных групп населения, а также создаст дополнительные возможности для наблюдения за животными с различных точек обзора без вмешательства в их среду обитания.

Транспортную доступность долгожданного для всего города объекта обеспечит строящаяся станция метро "Богатырская" - следующая после "Беговой" на Невско-Василеостровской линии.

ЦИФРА

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