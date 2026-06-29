«Субтропический гребень» из Европы дотянется до Москвы

«Субтропический гребень», принёсший экстремальную жару в европейские страны, «дотянется краем» до Центральной России, в том числе Москвы и Подмосковья, сообщили в Гидрометцентре.

«Субтропический гребень, принёсший экстремальную жару в европейские страны, сумеет краем дотянуться и до областей Центральной России», — приводит комментарий ТАСС.

Представитель Гидрометцентра России отметил, что в первые двое суток июля в Москве и Подмосковье столбики термометров могут подниматься выше 30-градусной отметки и значения средней суточной температуры будут превышать норму на 4 °С.

В Европе поставили больше 60 рекордов жары

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал, что 2 июля воздух в Москве может прогреться до +32 °С.

По данным ВОЗ, в Европе более 1,3 тыс. человек умерли за неделю из-за последствий аномальной жары.