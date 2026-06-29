Музей Победы представил трофейный кортик летчика-героя в экспозиции «Путь к Победе»

В июне 2026 года Музей Победы дополнил масштабную экспозицию «Путь к Победе» новым раритетом. В историко-мультимедийном музейном пространстве, открывшемся к 80-летию окончания Великой Отечественной войны, представили трофейный кортик Героя Советского Союза летчика Алексея Позднякова.

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— Уникальной частью экспозиции является интерактивный комплекс «Реликвии Победы», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Здесь используется технология смарт-стекло, благодаря которой подлинные исторические раритеты буквально оживают. Перед посетителями возникает информация о жизни и подвиге бойца, которому принадлежали реликвии, его фотография и карта боевых действий, в которых он участвовал. Из всех этих историй складывается общая картина массового героизма советских воинов в годы Великой Отечественной, — отметили в Музее Победы.

В витрине показан офицерский кортик образца 1935 года производства фирмы Carl Eickhorn. Это оружие стало трофеем Алексея Позднякова во время одного из боевых вылетов. Летчик сбил Messerschmitt, а его пилот был взят в плен. Немец попросил привести к нему русского летчика, одержавшего победу в воздушном бою. Когда пришел Алексей Поздняков, немецкий ас снял с себя кортик и передал его победителю. Первоначально на кортике был изображен орел со свастикой в когтях. Алексей Поздняков спилил этот вражеский символ, а на его месте появилась красная звезда.

— Алексей Поздняков родился в 1918 году в Краснодаре. В 1940 году окончил Мелитопольское военно-авиационное училище штурманов и был направлен в 125-й скоростной бомбардировочный авиационный полк. В первый день Великой Отечественной войны экипаж самолета СБ, в который входил Поздняков, совершил восемь успешных боевых вылетов. 2 июля 1941 года самолет был сбит над вражеской территорией, и летчика признали без вести пропавшим. Однако ему удалось выжить и вернуться в полк. Осенью 1941 года Алексей Поздняков воевал на Ленинградском фронте уже на пикирующих бомбардировщиках Пе-2. К середине октября он совершил 42 успешных боевых вылета, из них 34 — на защиту Ленинграда. За мужество и боевые заслуги был награжден орденом Красной Звезды. К декабрю 1941 года общее число его боевых вылетов достигло 74. Экипаж Позднякова сбил два немецких истребителя Ме-109, а на земле уничтожил десятки самолетов противника. В декабре 1941 года командир полка представил Позднякова к званию Героя Советского Союза. Этого высокого звания с вручением медали «Золотая Звезда» он был удостоен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1943 года, — рассказали в Музее Победы.

Всего же в мультимедийной экспозиции «Путь к Победе», которая реализуется при поддержке Департамента культуры города Москвы, представлено около 200 подлинных раритетов из фондов Музея Победы, а также коллекций столичных, региональных, школьных музеев России и Республики Беларусь. Экспозиция размещена на площади почти 4,5 тысячи квадратных метров. Наряду с подвигами военачальников здесь показаны и судьбы простых бойцов, раскрыта природа массового героизма. Сочетание подлинных раритетов, диорам, мультимедийных технологий, таких как проекции, мэппинг, AR, позволяет посетителям музея на Поклонной горе буквально погрузиться в атмосферу солдатских фронтовых будней и ожесточенных боев на передовой, получить более полное и объемное представление о войне.