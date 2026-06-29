В сервисе «Вывоз ненужных вещей» рассказали, что москвичи отдают на переработку

Около 10 тысяч заявок москвичей выполнили с начала этого года с помощью столичного сервиса «Вывоз ненужных вещей» на портале mos.ru. Чаще всего горожане избавляются от холодильников — их сдали на переработку более двух тысяч раз. Следом по востребованности идет вывоз стиральных машин, которых насчитывается более 1,9 тысячи, и матрасов — 850 единиц.

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Горожане могут сдать на переработку мебель, двери, ванны, мелкую и крупную бытовую технику, а также отправить на утилизацию автомобили и мотоциклы. За весь период работы сервиса вес вывезенных предметов составил около 3,6 тысячи тонн. При этом ни одну вещь не отправили на полигон захоронения отходов.

«Вывоз ненужных вещей» помогает жителям заботиться об экологии без лишних сложностей. Самостоятельная перевозка громоздких предметов до специализированного пункта приема или бункера для крупногабаритных отходов требует больших временных и физических затрат. При этом оставлять такие вещи на обычной мусорной площадке запрещено — за неправильную утилизацию грозит штраф, передает официальный портал мэра Москвы.

30 мая в Комплексе городского хозяйства столицы сообщили, что в городском экоцентре регионального оператора АО «Экотехпром» принимают на переработку не только разные виды вторсырья, но и опасные отходы, в том числе ртутные термометры.