29 июня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реконструкции Воробьевского путепровода, а также сообщил подробности о проекте строительства станции метро «Южный порт».

Комплексную реконструкцию Воробьевского путепровода, расположенного на пересечении проспекта Вернадского с улицей Косыгина, завершат до конца 2026 года. Почти 70 лет интенсивной эксплуатации привели к серьезным дефектам сооружения. Было проведено детальное обследование сооружения, и по его итогам в 2025 году городские власти инициировали комплексную реконструкцию путепровода.

— Пока одна половина закрыта на реконструкцию, другая остается открытой для движения, — отметил Сергей Собянин.

Сейчас путепровод готов на 70 процентов и продолжает выполнять свою транспортную функцию. Сами работы, по словам мэра, стали продолжением обновления прилегающих магистралей: улицы Косыгина, Комсомольского проспекта и проспекта Вернадского.

— Реконструкция Воробьевского путепровода — часть большой программы повышения надежности и продления сроков службы транспортной инфраструктуры, — добавил он.

Путепровод повысит транспортную доступность спорткомплекса на Воробьевых горах, олимпийского комплекса «Лужники», МГУ имени Ломоносова, Московского дворца пионеров и других важных городских объектов.

По расчетам специалистов, следующий крупный ремонт сооружения потребуется не раньше чем в 2051 году.

Также ремонтные работы идут на путепроводах Минский-1, Новокаширский — МКАД, Ростокинский, Щелковский, Горбатый, Волоколамский, на ряде мостов в ТиНАО и на других сооружениях.

КСТАТИ

Сергей Собянин рассказал о строительстве станции «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии метро. Она будет расположена между «Кожуховской» и «Печатниками». У нее будет две береговые платформы и два наземных вестибюля. Завершить строительство планируется в 2030 году.