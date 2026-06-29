В Московском зоопарке рассказали о любимых игрушках панды Катюши

Большая панда Катюша стала одним из главных символов Московского зоопарка. В пресс-службе зоосада рассказали о любимых игрушках животного.

Каждая игрушка в вольере продумана зоологами с учетом безопасности, прочности и функциональности. Любимые мячи, качели, таз и игрушечный медведь помогают Катюше быть активной и любопытной.

— Когда я смотрю на Катюшу, которая увлеченно возится со своими игрушками, на душе становится светло и спокойно. В такие моменты понимаешь: все делается правильно. Панда должна быть не просто сыта, но и счастлива. Ее любопытство, ее игра — лучшая награда для всех нас, кто трудится в зоопарке. Наблюдать за ее беззаботным детством — огромная радость, — рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова.

Сейчас в зоопарке строят новый вольерный комплекс для Катюши. Пространство в двухуровневом здании площадью более двух тысяч квадратных метров сделают похожим на леса провинции Сычуань — естественную среду обитания панд, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале года панда Катюша из Московского зоопарка весила уже более 80 килограммов. На выложенных в Сеть кадрах также можно увидеть, как животное лазает по железным прутьям клетки и ест бамбук.

До этого Светлана Акулова также показала кадры с пандами Жуи и Диндин, которые гуляют и катаются по снегу в вольерах.