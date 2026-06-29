В московском метро исправили историческую ошибку в оформлении

Обновление облицовки стен завершено на трех станциях московского метрополитена — «Беговая», «Рязанский проспект» и «Бибирево». Также более чем на 50% выполнен ремонт в двух залах станции «Третьяковская», сообщили в столичном департаменте транспорта.

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Уточняется, что в ходе работ специалисты обновили плитку и мрамор на путевых стенах. При этом материалы были подобраны максимально близкими к оригинальным, что позволило сохранить исторический облик станций.

Кроме того, на станции «Беговая» была исправлена историческая ошибка, допущенная во время ремонта в 1990-х годах. Специалисты повернули букву «Е» в названии станции в положение, соответствующее используемому шрифту — об этом ранее не раз говорили москвичи.