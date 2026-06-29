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Почти в 100 домах Москвы заменили системы отопления в рамках капремонта

Москва24

В Москве в рамках программы капитального ремонта заменили системы отопления почти в 100 многоквартирных домах. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы.

Почти в 100 домах Москвы заменили системы отопления в рамках капремонта
© Москва24
"В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда ежегодно проводятся работы по замене систем центрального отопления. Эти мероприятия стартовали сразу после окончания отопительного сезона и будут завершены до начала нового, чтобы обеспечить полную готовность этой категории зданий", – отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Своевременная и качественная замена отопительных приборов является залогом комфорта и безопасности в квартирах жителей столицы, подчеркнули в комплексе.

В ходе капремонта меняют трубопроводы, задвижки, опорные конструкции, соединительные детали, а также радиаторы и конвекторы – как в квартирах, так и в местах общего пользования. Это позволяет обеспечить надежную и безаварийную работу системы в зимний период.

Кроме того, как указали в комплексе, после замены трубопроводов системы отопления обязательно проводится ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации.

При капремонте используются только отечественные материалы, которые соответствуют требованиям надежности и долговечности. В частности, устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности.

Ранее сотрудники АО "Мосводоканал" совместно с представителями ГУ МЧС России по Москве проинспектировали все 62 тысячи гидрантов. Их признали исправными и полностью готовыми к эксплуатации. Ревизия длилась два месяца, ежедневно в ней участвовали около 100 специалистов.