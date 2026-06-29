Восемь детенышей дагестанского тура родились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке родились восемь детенышей дагестанского тура. 24 мая на свет появился самец весом чуть больше трех килограммов, 28 мая родилась самка, а 29 мая появились на свет сразу четверо турят — три самки и один самец. 5 июня родились два самца. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщили в пресс-службе учреждения.

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Все детеныши хорошо себя чувствуют. Посетители могут увидеть их на экспозиции «Турья горка», которая расположена на Новой территории.

— Турята стараются держаться поближе к своим матерям, однако периодически подходят довольно близко к ограждению, откуда их можно хорошо рассмотреть. Скоро на голове у них начнут проглядываться маленькие рожки. В перерывах между отдыхом и кормлением, малыши много времени проводят вместе, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Дагестанский тур — горный козел с мощными рогами, закрученными в спираль. Их детеныши рождаются в начале лета и уже через несколько дней прыгают по скалам. У самцов рога могут вырастать до одного метра в длину, а вот у самок — максимум до 30 сантиметров, передает Telegram-канал зоопарка.

28 июня в Московском зоопарке у овец Уэссан родились три детеныша. 30 мая потомство принесла самка по кличке Нуга, 2 июня впервые матерью стала Ночка, а 10 июня ягненок появился у Кнопки. Отцом всех малышей стал барашек Чарли.