Российский актер назвал отличие москвичей от жителей других городов

Актер Евгений Шварц назвал отличительную черту москвичей. Его цитирует «Москвич Mag».

По признанию Шварца, его отношение к российской столице прошло путь от раздражения к принятию. Раньше Москва казалась ему слишком шумной и хаотичной, однако теперь он «скорее наблюдает за этим хаосом, чем спорит с ним».

«Москвичи, на мой взгляд, довольно обособленные. Не холодные, просто каждый в своем ритме. Но если нужна реальная включенность, она обычно появляется», — отметил актер.

Несмотря на внешнюю закрытость Москвы, в городе больше живого общения, чем в более открытых городах, убежден актер. Отмечается, что Шварц родился в Кропоткине, Краснодарский край.

Главным минусом столицы он назвал пробки.

Ранее актер Чингиз Гараев, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», назвал один из самых красивых районов Москвы.