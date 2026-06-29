Сергей Собянин: Московскому дворцу пионеров исполняется 90 лет

Московскому дворцу пионеров исполняется 90 лет, он стал частью образовательного комплекса «Воробьевы горы» и одним из крупнейших учреждений дополнительного образования в России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Как отметил градоначальник, на территории учреждения площадью 44 гектара находятся 14 профильных центров, в том числе концертные и театральные залы, планетарий, обсерватория, ботанический и зимний сады, а также выставочные пространства, спортивные объекты и музейные площадки. В Московском дворце пионеров обучаются более 56 тысяч детей и доступны свыше 1,5 тысячи программ. Каждый год ребята становятся победителями и призерами на российских и международных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях.

История Московского дворца пионеров началась в 1936 году с открытия городского Дома пионеров и октябрят в переулке Стопани. Учреждение было главным центром досуга школьников. Годом позже здесь был создан ансамбль песни и пляски, впоследствии получивший имя Владимира Локтева. Сегодня это один из самых известных детских творческих коллективов России. Педагоги ансамбля удостоены Премии Президента в области литературы и искусства.

Во время Великой Отечественной войны воспитанники и преподаватели учреждения помогали фронту. Они выступали в госпиталях, создавали ящики для мин, патронов и гранат, плели маскировочные сети, а также шили и вязали санитарные сумки, теплые наушники, перчатки и варежки. В 1946 году в столичном Доме пионеров организовали около сотни кружков. Их посещали свыше трех тысяч детей. С 1962-го учреждение располагается в новом здании на Ленинских горах. Это строение было спроектировано архитектором Игорем Покровским и является памятником советского модернизма.

За свою историю Московский дворец пионеров стал уникальной площадкой для развития талантов четырех поколений горожан. Среди выпускников учреждения — Ролан Быков, Наталья Гундарева, Игорь Кваша, Сергей Рязанский, Александр Митта, Тамара Синявская, другие известные деятели культуры, искусства, науки и спорта.

Как отметил Сергей Собянин, программы дополнительного образования развивают творческое и критическое мышление у школьников. Они формируют навыки, которые необходимы для будущей профессии, и вносят вклад в проект «Все лучшее детям» национального проекта России «Молодежь и дети».

Ранее на территории Московского дворца пионеров на Воробьевых горах открылся первый ресторан столичных колледжей «Встреча друзей». Площадка предназначена для практической подготовки будущих специалистов в сфере гостеприимства, она стала популярным гастрономическим пространством, которое посетили уже более 50 тысяч гостей. В ресторане задействованы студенты разных специальностей — повара и кондитеры, бариста, официанты, пекари, администраторы, хостес из восьми московских колледжей. Будущие специалисты работают в реальных условиях, они принимают заказы, готовят, обслуживают зал, чувствуя себя частью индустрии.