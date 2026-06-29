«Лето в Москве» приглашает на фестиваль «Доброфест»

В рамках проекта «Лето в Москве» в предстоящие выходные, 4 и 5 июля, на территории кинопарка «Москино» пройдет музыкальный фестиваль «Доброфест». В течение двух дней жители и гости города могут посетить концерты, кинопоказ и увидеть свадьбы в русском стиле.

© Вечерняя Москва

На фестивале выступят более 20 музыкальных коллективов, включая группы «Алиса», «Пилот», «Слот», «Северный флот», Jane Air, F.P.G, «Йорш» и Rock Privet.

На «Доброфесте» впервые пройдут свадьбы в русском стиле — молодоженам предоставят букет невесты, кокошник с фатой, бутоньерку и угощения. После торжественной церемонии пары получат сертификат о заключении брака и стикерпак в русском стиле.

Вечером гостей фестиваля ожидает большой кинопоказ. В частности, они увидят фильм «Булгаков. Тайна мастера», в котором роман перестал быть авторским текстом и начал диктовать свою волю творцу, передает официальный портал мэра Москвы.

С 10 до 11 октября на ЦСКА Арене в Москве пройдет фестиваль поп-культуры Фандом Фест «ВКонтакте», где выступят китайские певцы Кай Син и WEIYI. Кроме того, гости мероприятия познакомятся с новинками кинематографа, фантастической и молодежной литературы.