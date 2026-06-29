Москвичей предупредили о дождях

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал очаги дождей в Москве 29 июня.

По его словам, сегодня столица окажется под влиянием облачной системы тёплого атмосферного фронта.

«Надвигаясь с запада он принесёт в регион очаги дождей и удержит температуру в рамках климатической нормы», — написал Леус в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что столбики термометров в столице покажут температуру воздуха +22…+24 °С, по области +20…+25 °С. Ветер северо-западный 2—7 м/с.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал в беседе с RT жаркую погоду в Москве на текущей неделе.