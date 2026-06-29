Карта спортивных площадок появилась на портале "Молодежь Москвы"

Интерактивная карта городских спортивных площадок стала доступна жителям столицы в разделе "Спорт" на портале "Молодежь Москвы". Теперь любители активного образа жизни могут легко найти места для бега, велоспорта, волейбола, настольного тенниса, зоны воркаута и скейт-парки, передает портал мэра и правительства города.

"Молодежь Москвы находится в движении в любое время года. Карта на портале – это не просто список адресов, а приглашение пробовать новые виды активностей подрастающему поколению. Город готов предложить площадку на любой вкус, а мы сделали ее поиск простым и удобным", – рассказала руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.

В рамках направления "Молодежь Москвы. Спорт" организуются регулярные тренировки, встречи с диетологами и лекции о здоровом образе жизни. Опытные инструкторы помогают совершенствовать физические способности, а специалисты делятся советами по формированию полезных привычек без чрезмерных нагрузок. Всю необходимую информацию можно найти по ссылке.

Столица предлагает жителям и гостям широкие возможности для активного досуга. Например, с приходом весны городские парки, скверы и дворы превращаются в популярные места для занятий спортом. На интерактивной карте портала отмечено более 500 спортивных объектов. Пользователи могут не только определить местоположение площадки, но и ознакомиться с графиком ее работы.

В свою очередь, на дворовых и парковых территориях созданы условия для проведения командных игр. Здесь есть волейбольные, баскетбольные, теннисные площадки и футбольные поля, многие из которых оснащены профессиональным покрытием.

При этом особенно популярными стали тренажерные городки, также известные как воркаут-зоны, которые доступны круглый год. Они представляют собой современные уличные площадки с разнообразными тренажерами, турниками и брусьями. Для поклонников экстремальных видов спорта открыты роллердромы и скейт-парки в таких зеленых зонах, как Парк Горького, парки "Красная Пресня", "Сокольники" и Победы на Поклонной горе.

Спортивные пространства в Москве полностью оборудованы для активного отдыха и тренировок. Большинство из них имеют искусственное освещение, что позволяет пользоваться ими в вечернее время. Основной сезон работы площадок длится с апреля по октябрь, но тренажерные городки открыты круглый год. Многие из них доступны с 07:00 или 08:00 до 22:00 или 23:00, а некоторые – круглосуточно.

Более того, отдельные объекты оснащены медицинскими пунктами и кабинетами для оказания первой помощи. Практически все спортобъекты расположены вблизи остановок общественного транспорта или оборудованы парковочными местами.

Заняться спортом в столице также можно в рамках проекта "Лето в Москве". Например, недавно на территории олимпийского комплекса "Лужники" стартовали тренировки для всей семьи.

В частности, там работает экстрим-парк. Он открыт для жителей в возрасте четырех лет и старше. В парке есть стрит- и эйр-зоны, тренировочная площадка, зона для новичков, биг-эйр и памп-трек. По выходным там устраивают бесплатные открытые занятия с участием известных спортсменов по катанию на самокате, BMX, роликах и скейтборде.