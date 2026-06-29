В Москве привели в порядок скульптуры львов на территории усадьбы Великолеповых

Скульптуры львов на территории усадьбы Великолеповых на Пятницкой улице Москвы привели в порядок. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

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Участие в работах приняли волонтеры Мосгорнаследия и студенты отделения "Реставрация" столичного колледжа "26 КАДР".

Два белокаменных льва находятся перед парадным входом. В конце 1970-х – начале 1980-х годов во время строительства нового корпуса завода Научно-исследовательского института точных приборов на Бауманской улице скульптуры демонтировали. Долгое время они находились среди строительных материалов на заводском складе, а потом были переданы главному управлению охраны памятников истории и культуры Москвы.

"Мы заботимся о скульптурах, привлекаем волонтеров, студентов – будущих реставраторов к профилактическому уходу за ними", – рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Образы животных стилистически относятся к древнерусским мифическим мотивам. Скульптуры во дворе усадьбы можно увидеть вблизи.

В ходе работ белокаменные изваяния промыли с помощью специального очищающего раствора, а также провели биоцидную обработку мест с биозагрязнениями. Особое внимание уделили цоколю. Все работы велись под контролем профессионала.

Еще один лев, которого участники акции привели в порядок, находится во внутреннем дворе департамента культурного наследия в усадьбе Варгиных на Пятницкой улице. Когда-то его обнаружил один из инспекторов Мосгорнаследия, проверяя лабораторный корпус ансамбля фабрики фармацевтической фирмы "Товарищество В. К. Феррейна". Предположительно, этого льва сделали студенты одного из архитектурно-художественных вузов столицы.

По словам студентки колледжа "26 КАДР" Вероники Степановой, она не первый раз принимает участие в такой добровольческой акции. Она отметила, что такая работа особенно важна для будущих реставраторов.

Ранее на фасаде дома купца Дмитрия Виноградова в Москве воссоздали резной деревянный декор. Это здание обладает статусом объекта культурного значения регионального наследия и считается редким и хорошо сохранившимся образцом деревянной застройки столицы конца XIX века. Сейчас реставрационные работы проходят в интерьерах дома.