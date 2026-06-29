Собянин рассказал о запуске оплаты по биометрии на всех МЦД

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX, что до конца 2026 года возможность оплаты проезда по биометрии появится на всех линиях Московские центральные диаметры (МЦД).

По словам Собянина, с 26 июня оплата проезда по биометрии стала доступна на МЦД-1. До конца июля сервис планируется запустить на МЦД-2 и МЦД-4, а до конца года — на МЦД-3. Таким образом, уже в следующем году воспользоваться биометрической оплатой можно будет на всем рельсовом общественном транспорте Москвы.

Оплачивать проезд по биометрии можно через турникеты, отмеченные черными стикерами. Пользователям, которые уже зарегистрировали биометрию в приложении «Метро Москвы», повторная регистрация не потребуется. По данным мэра, этой возможностью уже пользуются более 880 тысяч жителей столицы.

Ранее сообщалось, что на станциях и линиях МЦД и Московского центрального кольца (МЦК) работают три самоходных робота для борьбы с растительностью.