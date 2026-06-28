На московских ярмарках начался сезон томатов

На прилавках есть как классические, так и редкие коллекционные сорта с необычным вкусом и окраской плодов.

Летом томаты становятся одним из самых популярных сезонных продуктов на московских ярмарках. Овощи привозят из Краснодарского края, Крыма, Дагестана, Ростовской области и других регионов России. Благодаря разным климатическим условиям и особенностям сортов томаты отличаются по вкусовым качествам: одни имеют насыщенную сладость и аромат, другие — плотную мякоть.

Популярный сорт «пинк парадайз» на московские ярмарки привозит фермер Марина Заяц из Краснодарского края. Плоды отличаются насыщенным розовым цветом, плотной сочной мякотью и сладким вкусом. Вес одного томата достигает 180–220 граммов.

Среди розовых сортов выделяется также «скорпион», крупные плоды которого нередко имеют слегка ребристую, неправильную форму. Но именно такие томаты многие покупатели считают самыми вкусными благодаря сахаристой мякоти и насыщенному аромату.

На московских ярмарках можно встретить и коллекционные сорта. Например, в Липецкой области выращивают томат «мадрид» с лимонно-желтой окраской и яркими красными прожилками. Его ценят не только за необычный внешний вид, но и за сладковатое послевкусие. Неменьший интерес у покупателей вызывает томат черри «уголек» российской селекции. Небольшие плоды отличаются необычной черно-фиолетовой окраской, а благодаря природным антоцианам приобретают легкие фруктовые нотки во вкусе.

Фермер Оксана Кукушкина рассказала, что первый урожай всегда вызывает особый интерес у посетителей: «Многие знают: стоит только разрезать такой помидор — и сразу чувствуется настоящий летний аромат. Покупатели подходят за одним килограммом, а потом возвращаются за вторым».

В салат, для брускетты или в суп

Летние помидоры хороши и в сложных блюдах, и в самых простых сочетаниях. Овощи добавляют в салаты, холодные супы, запекают на гриле, используют для брускетты или в качестве основы для соусов. Самые ароматные плоды достаточно нарезать крупными дольками, добавить щепотку соли и немного ароматного подсолнечного масла, чтобы получилась вкусная закуска.

Как отметила Марина Заяц, важно не только выбрать хороший помидор, но и правильно подать его к столу, чтобы овощ полностью раскрыл свои вкусовые качества. Фермер советует перед едой достать томаты из холодильника и дать немного полежать при комнатной температуре — тогда раскроется вкус, аромат и даже обычная нарезка станет полноценным летним блюдом.

Московские ярмарки — место, куда горожане традиционно приходят за фермерскими продуктами. Здесь каждый поставщик гарантирует качество и свежесть товаров, а специалисты государственной ветеринарной службы города Москвы проверяют продукцию перед отправкой на прилавок.

Места участникам ярмарок предоставляются бесплатно. Павильоны оснащены современным торговым и холодильным оборудованием и размещаются в удобных местах — рядом с метро и в оживленных районах города.

Московские ярмарки приглашают к сотрудничеству агроагрегаторов из регионов, которые могут объединить несколько хозяйств и представить их продукцию. Такой формат помогает локальным производителям выйти на крупный рынок, привлекает туристов и укрепляет имидж региона. Подробнее о сотрудничестве можно узнать на официальном сайте ГБУ «Московские ярмарки».

Больше информации о деятельности столичного Департамента торговли и услуг — в официальном канале ведомства в мессенджере «Макс».