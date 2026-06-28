Собянин: Началось строительство индустриального парка в районе Царицыно

Строительство индустриального парка началось в бывшей промзоне № 32 Котляково в районе Царицыно. Об этом в воскресенье, 28 июня, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Его построят в пределах МКАД — рядом с Московским скоростным диаметром и Кантемировской улицей. Такое расположение обеспечит удобный выезд на МКАД, Третье транспортное кольцо и другие ключевые магистрали столицы.

Комплекс включит три отдельно стоящих здания, каждое из которых разместится на собственном участке. Проект предусматривает внутриквартальные проезды и парковочные зоны. Индустриальный парк предназначен для размещения предприятий электронной и фармацевтической отраслей, а также производств строительных материалов, целлюлозно-бумажной и легкой промышленности.

— Завершить строительство всех трех очередей планируется до 2029 года, — написал мэр у себя в канале в МАКС.

Сергей Собянин в субботу, 20 июня, провел технический пуск первого участка Рублево-Архангельской линии метро — от станции «Деловой центр» до станции «Бульвар Генерала Карбышева». Его открытие запланировано на сентябрь.

19 июня мэр сообщил, что в столичном районе Вороново завершилась реконструкция школы № 2073. Специалисты усилили несущие конструкции, заменили изношенные элементы с применением современных технологий и полностью обновили внешние и внутренние инженерные системы.