Пять канарских пальм появились около южного входа ВДНХ

Пять канарских пальм установили около южного входа на ВДНХ в рамках работ по восстановлению исторического облика выставки. Три экземпляра появились в Центральном партере, еще два можно увидеть возле павильона № 58, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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Впервые пальмы появились на ВДНХ в 1939 году. Кавказские и черноморские деревья стояли в кадках вдоль Главной аллеи, а некоторые из них были высажены в открытый грунт. Однако с наступлением первых морозов деревья погибли, и к началу следующего сезона на выставку привезли новые экземпляры.

После Великой Отечественной войны их вновь установили на ВДНХ. Около павильона "Грузинская ССР" посадили финиковую пальму, вокруг которой на зиму построили теплое укрытие.

Прошлой осенью ВДНХ подарили 10 пальм финика канарского. Зимой деревья украшали зал славы центра "Космонавтика и авиация" в павильоне № 34 "Космос", а с наступлением тепла пальмы высадили на территории ВДНХ в специальных объемных контейнерах. С приходом холодов их отправят в павильон № 34, а летом вернут на исторические места.

Ранее сообщалось, что около 90 видов многолетних растений украсят клумбы Москвы. К высадке уже приступили специалисты комплекса городского хозяйства. На клумбах появятся в том числе пионы, ирисы, астильбы, хосты, флоксы и другие растения.