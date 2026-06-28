Синоптик рассказал о воскресной погоде в Москве

В Москве сегодня будет до 24 градусов тепла, преимущественно без осадков. Небольшой дождь возможен в области. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что в течение дня погоду в Центральной России будет определять восточная периферия антициклона.

«В Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков (по области местами возможен небольшой дождь). Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с», — отметил Тишковец.

По его словам, максимальная температура составит +22…+24. Атмосферное давление стабильное — 748 мм рт. ст.

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