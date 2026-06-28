«Мосбилет» рассказал о самых ценных экспонатах Музея русского зарубежья

В Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына, подведомственном столичному Департаменту культуры, на Нижней Радищевской улице (дом 2) в 2019 году открылся уникальный музей. В его экспозиции и хранилищах насчитывается более восьми тысяч реликвий, принадлежавших русским эмигрантам.

«Мосбилет» рассказал о некоторых экспонатах коллекции.

В коллекции историка русской авиации эмигранта Валерия Томича сохранилась серия рисунков. С помощью экспертизы было установлено, что их автором являлся будущий император Александр II — тогда еще цесаревич. Работы ученика Карла Брюллова отличаются талантливым исполнением и высокой точностью. Карандашом и акварелью цесаревич изобразил офицеров и солдат эпохи наполеоновских войн.

Среди редких музейных реликвий — покрытые цветной эмалью ходынские кружки, выпущенные в честь коронации Николая II. Их планировали раздать гостям праздника на Ходынском поле вместе с другими подарками. Однако торжество обернулось трагедией.

Многие семьи хранили эти кружки в эмиграции как память о России. Музею их подарила дочь художницы и писательницы Валерии Даувальдер, эмигрировавшей в Швейцарию.

На первом этаже музея под стеклом хранится куртка Владимира Набокова. Помимо литературы, он также увлекался энтомологией. Именно в этой куртке, представленной в музее, писатель отправился в швейцарские горы ловить бабочек, но упал и не смог самостоятельно подняться. Писателя спасли, однако после этой истории его здоровье заметно ухудшилось.

Напротив стенда с курткой Набокова размещен знаковый раритет — драповое двубортное пальто Александра Солженицына. Перед высылкой из страны в 1974 году писатель находился в Лефортовской тюрьме. Хорошее пальто Солженицыну выдали, чтобы в аэропорту тот выглядел достойно перед прессой. Позднее писатель носил его и в эмиграции, а после смерти Солженицына вдова передала пальто музею.

Также «Мосбилет» приглашает в «Есенин-центр» на выставку «И твоим напевам не стихать». Это уникальная возможность узнать больше о судьбе Сергея Есенина через воспоминания жителей писательского городка Переделкино. В экспозиции представлено более 20 уникальных предметов из фондов Московского государственного музея С. А. Есенина.