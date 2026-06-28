Собянин: Московская школьница первой в истории ЕГЭ набрала 500 баллов
Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Об этом в воскресенье, 28 июня, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Выпускница московской школы №1409 Екатерина Малкова набрала максимальные 100 баллов сразу по пяти предметам ЕГЭ: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.
С пятого по девятый класс Екатерина обучалась в математической вертикали, а затем продолжила обучение в инженерном предпрофессиональном классе. За годы учебы она стала победителем метапредметного конкурса «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», а также призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».
В дальнейшем выпускница планирует связать свою карьеру с точными науками. Для поступления она рассматривает направления биофизики, биоинформатики и наноинженерии в МГУ, МФТИ и РХТУ имени Д. И. Менделеева.
Как Екатерине Малковой удалось добиться таких результатов, узнал журналист «Вечерней Москвы».
Выпускники из Подмосковья, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум и более предметам, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.