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В Москве оценили масштабы прошедших ливней

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Прошедшие ливни, превратившие улицы Москвы в полноводные реки, не поколеблют метеостатистику в мегаполисе. Масштабы обрушившихся на столичный регион осадков оценила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, ее цитирует ТАСС.

В Москве оценили масштабы прошедших ливней
© РИА Новости

По данным синоптика, несмотря на свою внушительность июньские ливни не вышли за пределы месячной нормы. Среднемесячный объем осадков в Москве и Подмосковье составляет 77 миллиметров, при этом с начала июня в регионе выпало не больше 72 миллиметров, или 93 процентов от показателя. Мощных дождей, по прогнозам Макаровой, в последние числа июня не ожидается — осадки будут умеренными и локальными. Даже если до конца июня в столице пройдут ливни, норматив будет соблюден, успокаивает специалист. В целом превышение или принижение нормы в интервале 20 процентов метеорологи считают приемлемым и вписывающимся в стандарт.

После волны дождей и прохлады в Москву вернется 30-градусная жара. Такой отметки столбики столичных термометров достигнут 1-3 июля. Однако надолго жаркая погода не установится, и температура вновь опустится до климатической нормы, уверен синоптик прогностического центра «Метео» Александра Ильин. Согласно его прогнозам, уже в первую пятидневку июля в городе посвежеет до 21 градуса.