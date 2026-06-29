Собянин: девятый беспилотник сбит на подлете к Москве

Система ПВО уничтожила уже девять БПЛА на подлете к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.

«Отражена атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Мэр Москвы.

Источник: канал Сергея Собянина в мессенджере «Макс»

Ранее Мэр Москвы сообщил, что система ПВО успешно отразила атаку восьми беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.

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