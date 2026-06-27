Москвичам рассказали, ждать ли экстремальной жары как в Европе

Потепление в столичном регионе продолжится, но экстремальной жары как в Европе не будет. Об этом рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова, сообщают «Вести».

Макарова рассказала, что в первые дни предстоящей недели температура превысит норму на три-четыре градуса. Во второй половине установится более низкий температурный фон. Местами пройдут кратковременные дожди.

«В завершающий день июня мы увидим, что днем воздух прогреется до 25-30 градусов, но 1 июля температура будет уже немножко ниже — 23-28 градусов», —отметила синоптик.

По ее словам, столичный регион слегка заденет волна жаркой погоды, которая идет с запада на восток европейского континента. Однако экстремальных температур в Москве и области не будет благодаря северным воздушным массам.

Второго июля прогнозируется аналогичная температура, а в пятницу и выходные посвежеет. Ночью будет 9-14 градусов, а днем 19-24.