В московском электрофестивале приняли участие более 5 тыс. человек

Более 5 тыс. человек приняли участие во втором московском электрофестивале. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"27 июня в столице состоялся второй в истории города электрофестиваль, приуроченный к Году единства народов России, к которому присоединились более 5 тыс. любителей экологичного транспорта и современных технологий", - сказал он.

Электрофестиваль призван не только рассказать о преимуществах экологичного транспорта, но и стал выставкой частной техники. Принять участие в мероприятии могли все желающие на своем личном электротранспорте. Гости фестиваля увидели торжественный парад электротранспорта, посетили интерактивные площадки, где собирали электромашины, ставили опыты с энергией и проходили квесты.

Для зрителей выступили приглашенные артисты, а также состоялось шоу каскадеров с моноколесом. Одним из самых ожидаемых моментов фестиваля стал розыгрыш электромотоцикла, электровелосипеда и электросамоката.

Как отметила ранее заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности, замначальника метрополитена Юлия Темникова, количество электромобилей в Москве превысило 40 тыс., на городских маршрутах работают почти 3 тыс. электробусов. С 2015 года количество электротранспорта увеличилось в 150 раз.