The Independent: экстремальная жара овладела Европой и испугала экозащитников

Экстремальная жара овладела Европой, в семи странах объявлен желтый уровень опасности из-за высоких температур. Об этом пишет The Independant. "Аномальная жара в Лондоне привела к отмене мероприятия, посвященного проблеме экстремальной жары", - сообщается в публикации. Речь идет о мероприятии, которое должно было состояться в библиотеке Лондонской школы экономики в рамках Недели борьбы с изменением климата. Его отменили после того, как метеорологическая служба выпустила "красное" предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По словам организаторов конференции, здание университета не оборудовано системами охлаждения, "как в большинстве зданий Лондона", поэтому проводить конференцию опасно. По данным СМИ, в Германии, Франции, Польше, Швейцарии, Румынии и Словакии прогнозируется температура выше 40 °C. Как Европа переживает жару - в материале "Газеты.Ru".