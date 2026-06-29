У участников "Московского долголетия" появился личный кабинет в МАХ

У участников проекта "Московского долголетия" появился личный кабинет в МАХ. В нем доступны персональный календарь занятий, адрес центра московского долголетия, к которому прикреплен участник, контакты и ответы на самые популярные вопросы.

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Новый цифровой сервис поможет пенсионерам быстрее получать информацию о занятиях, удобно планировать свое расписание и пользоваться основными сервисами проекта в одном окне.

"Московское долголетие" развивает цифровые сервисы, делая участие в проекте максимально удобным и доступным. Москвичи старшего поколения все увереннее пользуются современными технологиями, осваивают онлайн-сервисы, учатся безопасно взаимодействовать с цифровой средой и применять новые инструменты в повседневной жизни. Запуск личного кабинета участника в MAX - это еще один шаг в развитии цифровой инфраструктуры проекта. Новый сервис позволит участникам быстрее получать нужную информацию и пользоваться всеми возможностями проекта в привычном формате", - отметил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Одна из ключевых функций сервиса - формирование персонального QR-кода для посещения занятий. Это позволяет быстро отмечаться на мероприятиях и пользоваться сервисами проекта без дополнительных действий.

Особое внимание при запуске сервиса уделили безопасности пользователей. Официальный чат-бот "Московского долголетия" в MAX отмечен синей галочкой - это знак верифицированного источника, который позволяет участникам быть уверенными в подлинности сервиса и защищает от возможных мошеннических ресурсов.

После входа в личный кабинет пользователям доступны несколько разделов. В профиле отображаются персональные данные и статус участия в проекте. В разделе "Мои занятия" можно посмотреть актуальное расписание очных и онлайн-занятий, а также точки сбора экскурсий. Раздел "Мой ЦМД" содержит информацию о центре московского долголетия, который посещает участник, и контакты специалистов. Вкладка с вопросами и ответами помогает быстро найти нужную информацию о проекте.

Новый чат-бот уже доступен всем участникам проекта в MAX. Чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно открыть официальный аккаунт "Московского долголетия" и пройти авторизацию через учетную запись mos.ru.

В дальнейшем функционал чат-бота планируется расширять - в сервисе появятся уведомления о предстоящих занятиях, изменениях в расписании и другие полезные инструменты для удобного взаимодействия с проектом.

Справка "РГ"

"Московское долголетие" предлагает москвичам старшего поколения широкий выбор образовательных, спортивных и творческих активностей. Присоединиться к проекту "Московское долголетие" можно онлайн на портале mos.ru, на сайте after55.moscow или лично в любом из более чем 140 центров московского долголетия, а также в офисах "Мои Документы".