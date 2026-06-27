Москвичам посоветовали готовиться к невыносимой жаре

В столичный регион в первые дни июля вернется 30-градусная жара, предупредила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Синоптик уточнила, что в первых числах июля температура воздуха в Москве и Московской области может достигнуть отметки +29°, местами +30°. Она добавила, что жителям столицы следует готовиться к жаркой погоде.

Вместе с тем, пояснила Позднякова, в макрорегионе в ближайшие дни возможны кратковременные дожди, грозы.

Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 27-28 июня западные и большая часть северных регионов Русской равнины будут находиться под опекой азорского антициклона с характерной для него солнечной, сухой и по-летнему теплой погодой.

По его данным, выходные в Москве будут в целом комфортными, местами может пройти небольшой дождь. Он добавил, что без скоротечных ливней и гроз не обойдется и в начале следующей недели, когда в дневные часы будет от +23°до +28°.

Метеоролог констатировал, что грядущий июль в Центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков.