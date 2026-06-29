Еще один плавучий причал скоро откроют на 4-м маршруте электросудов

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что для удобства пассажиров с нового причала можно будет пересаживаться между первым речным маршрутом «Киевский — Парк Фили» и четвертым маршрутом «Лужники — Киевский». Диаметр причала составит 10 метров, он сможет вмещать около 40 человек.

В ходе речной прогулки по двум этим маршрутам можно увидеть Дом Правительства на Краснопресненской набережной, международный деловой центр «Москва-Сити», Новодевичий монастырь, природный заказник «Воробьевы горы» с канатной дорогой и спорткомплекс «Лужники».

— Ведем финальные работы на дополнительном плавучем причале «Киевский», который будет обслуживать новый 4-й маршрут регулярного речного электротранспорта. Сейчас на нем проводят пусконаладочные работы турникетов и сетевого оборудования. А еще собирают и настраивают все электронные системы, включая систему пожаротушения. Благодаря вводу такого плавучего причала пассажиры смогут удобно пересаживаться с 1-го на 4-й речной маршрут, — рассказал Максим Ликсутов.

23 июня заммэра Москвы сообщил, что пассажиры совершили более 15 тысяч поездок на четвертом регулярном речном маршруте «Лужники» — «Киевский» с момента его запуска. Он соединил районы Хамовники, Раменки и Дорогомилово, улучшив транспортную доступность более чем для 30 тысяч горожан.