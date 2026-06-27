В центре и на севере Москвы 28 июня могут возникнуть ограничения движения
Столичный департамент транспорта предупредил жителей города о возможных локальных ограничениях движения в Центральном и Северном административных округах в воскресенье.
Москвичам советуют воспользоваться метро для поездок в эти районы.
"Завтра в ЦАО и САО возможны временные локальные ограничения движения. По возможности используйте метро для поездок в районы перекрытий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента.
Москвичам, которые будут использовать для передвижения по городу автомобиль, рекомендуют заранее проложить маршрут с готовностью его скорректировать и заложить дополнительное время на дорогу.
"По возможности перенесите поездку на другой день, если она не срочная", - советуют в департаменте.