В центре и на севере Москвы 28 июня могут возникнуть ограничения движения

Столичный департамент транспорта предупредил жителей города о возможных локальных ограничениях движения в Центральном и Северном административных округах в воскресенье.

Москвичам советуют воспользоваться метро для поездок в эти районы.

"Завтра в ЦАО и САО возможны временные локальные ограничения движения. По возможности используйте метро для поездок в районы перекрытий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента.

Москвичам, которые будут использовать для передвижения по городу автомобиль, рекомендуют заранее проложить маршрут с готовностью его скорректировать и заложить дополнительное время на дорогу.