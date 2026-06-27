Около 90 видов многолетников украсят клумбы Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к высадке многолетних растений на столичные клумбы.

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Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Продолжаем работы по озеленению города — приступили к высадке на клумбы многолетников. Всего высадим около 90 видов, в том числе пионы, ирисы, астильбы, хосты, флоксы, разнообразные лилейники, шалфей, гейхеры и астры. Цветочные композиции украсят парки и скверы, площади и набережные, цветники, расположенные вдоль крупных магистралей и центральных улиц», — отметил Петр Бирюков.

Самые большие клумбы с многолетниками обустроят в сквере на Триумфальной площади и в парке Победы на Поклонной горе.

Работы по подсадке многолетних растений в уже существующие цветники проводят в два этапа. Такой подход позволяет своевременно обновлять насаждения и поддерживать декоративность на протяжении всего сезона. При обустройстве клумб специалисты учитывают освещенность территории, влажность почвы и сроки цветения растений. Благодаря этому композиции сохраняют привлекательный внешний вид с весны до поздней осени.

Рассаду в городских теплицах выращивают с применением современных технологий: автоматизированного посевного комплекса, системы подачи света, досветки и туманообразования, а также капельного полива. Это позволяет создавать особый микроклимат и выращивать сильные и здоровые растения.