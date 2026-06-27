В Москве расширят работу по поиску воинских захоронений, нуждающихся в охране государства

Молодежные активисты выступили с предложением присвоить ряду памятников на захоронениях участников Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны статуса объектов культурного наследия. Советник ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», журналист, сторонник партии «Единая Россия» Олег Леонов поддержал инициативу и вместе с Российским военно-историческим обществом начал работу по ее реализации.

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Этот вопрос рассмотрели на круглом столе «Сохранение памяти поколений», посвященном культурному наследию столицы и вопросам исторической преемственности. В обсуждении приняли участие историки, краеведы и общественные деятели.

— Молодые активисты из команды поддержки моих общественных инициатив вместе с историком Москвы Филиппом Смирновым приняли участие в мемориальной акции на Новодевичьем кладбище. Ребята узнали истории героев Великой Отечественной войны и возложили цветы к памятникам. От молодежного актива поступило предложение начать работу по присвоению охранного статуса захоронениям участников Великой Отечественной войны и Отечественной войны 1812 года. Я направил представителям Российского военно-исторического общества соответствующее предложение, и инициатива получила положительный отклик. Начата совместная работа: будут проводиться консультации с историками, задействованы городские службы, — рассказал Леонов.

Он уточнил, что активисты уже приступили к работе по поиску требующих охранного статуса захоронений на Новодевичьем кладбище. Один из первых выявленных мемориалов посвящен Хлебникову Николаю Михайловичу. Он участвовал в Великой Отечественной войне с июня 1941 года: был командующим артиллерией 27-й армии, позднее — начальником артиллерии Калининского фронта, 1-го Прибалтийского фронта, Земландской группы войск. Дослужился до генерал-полковника артиллерии к 1944 году, в 1945 году был удостоен звания Героя Советского Союза.

Свои воспоминания о сражениях Великой Отечественной войны Николай Михайлович описал в мемуарах «Под грохот сотен батарей». Там он подробно рассказал о штурме Кенигсберга, в котором участвовал. Город-крепость выступал стратегически важным узлом обороны гитлеровцев на Балтийском море. Более того, он воспринимался как один из символов военной мощи вермахта.

По разным оценкам численность гитлеровского гарнизона составляла 100 — 130 тысяч человек, на стенах зданий и из репродукторов в преддверии штурма транслировали лозунг: «Слабая крепость Севастополь держалась 250 дней, а Кенигсберг будет стоять вечно». На взятие города советским солдатам потребовалось меньше четырех суток. Падение Кенигсберга стало заключительным шагом Восточно-Прусской операции и одним из важнейших сражений Великой Отечественной войны.