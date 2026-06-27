Москве грозят «катастрофические последствия» блокирующего антициклона

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов в беседе с Life.ru заявил, что если в Москве повторится сценарий блокирующего антициклона, то последствия могут стать катастрофическими.

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Говоря о ситуации с жарой в Европе, эксперт отметил, что сейчас наблюдается очередное характерное проявление глобального потепления. Он указал, что побиты очередные рекорды, стоит аномальная жара, фиксируются внеплановые смерти. Карнаухов подчеркнул, что люди с ослабленной сердечно-сосудистой и дыхательной системами тяжело переносят такую погоду, и многие не выдерживают.

По словам климатолога, то, какая погода ждет Москву в ближайшее время, зависит от атмосферных течений, а именно того, откуда придет воздушная масса: из Средней Азии или со стороны Баренцева моря. Эксперт допускает, что в российской столице может повториться сценарий блокирующего антициклона, подобный тому, что имел место в 2010 году, когда аномалия составила 10 градусов по Цельсию, полтора месяца не было осадков, начались массовые лесные и торфяные пожары.

Как заметил спикер, если подобная жара повторится, но с аномалией не в 10, а в 15 градусов, и засуха продлится не полтора, а два месяца, то последствия могут быть катастрофическими. Карнаухов утверждает, что в этом случае площадь лесных пожаров вырастет с 2% до 20% от всех лесов, уровень угарного газа может превысить смертельную отметку, и такие города, как Москва, Тула, Тверь, окажутся в зоне отравления, и количество погибших пойдет не на тысячи, а «на миллионы».