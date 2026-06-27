Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 27 июня, поздравил горожан с Днем молодежи.

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— Молодость — прекрасная и неповторимая пора, когда все впереди и многое хочется успеть. Это время воплощать мечты, удивлять мир, верить в себя и побеждать, — отметил глава города.

Он добавил, что на пути молодежи открыто множество дорог и возможностей, чтобы «проявить себя, стать настоящими профессионалами, приносить пользу людям и Отечеству». Собянин подчеркнул, что Москва всегда поддержит в добрых делах и начинаниях.

— Желаю вам, друзья, отличного настроения, удачи и успехов, — заключил мэр столицы в МАКС.

В Москве 27 и 28 июня пройдут фестивали и тематические мероприятия, посвященные Дню молодежи. В этом году праздник приурочен к Году единства народов России и охватит десятки городских площадок. Об этом сообщили в столичном Комитете общественных связей и молодежной политики.

21 июня Сергей Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. По его словам, нет ничего дороже здоровья, нет никого важнее врачей.