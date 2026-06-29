Станция «Парк культуры» Кольцевой линии изменит режим работы

С 6 июля по будням в часы пик станция «Парк культуры» Кольцевой линии Московского метрополитена будет работать только на выход пассажиров. Ограничения связаны с ремонтом эскалаторов. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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На время проведения работ вход на станцию, а также пересадка со станции «Парк культуры» Сокольнической линии на Кольцевую будут недоступны в часы пик. Пассажирам рекомендуют заранее планировать маршруты.

По возможности горожанам советуют пользоваться наземным транспортом или переносить поездки на время вне пиковой нагрузки.

Завершить ремонт эскалаторов планируется до сентября. Работы проводят для повышения безопасности и комфорта пассажиров, передает Telegram-канал Дептранса.

С 27 и 29 июня скорректированы некоторые направления наземного транспорта в Москве. Например, в ТиНАО автобусы маршрута 256 начнут заезжать в поселок 1-й Дистанции Пути. Раньше жителям здесь приходилось идти пешком до ближайшей остановки почти 1,5 километра. Помимо этого, добавят новые остановки для направлений 980 и с941 на Дорожной улице.