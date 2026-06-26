Новак и Собянин взяли на контроль снабжение Москвы топливом

Заместитель председателя правительства Александр Новак и мэр столицы Сергей Собянин провели рабочую встречу, чтобы обсудить бесперебойное снабжение Москвы автомобильным топливом. Об этом сообщили в правительстве РФ, передает РИА Новости.

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В ходе встречи особое внимание уделили координации усилий между федеральными ведомствами, столичной мэрией, производителями и другими участниками топливного рынка.

Стороны также рассмотрели механизмы оперативного мониторинга запасов горючего, логистики поставок и изменения цен.

Эти меры необходимы для своевременного реагирования на любые изменения и предотвращения локальных дисбалансов на рынке, добавили в кабмине.

В пятницу, 26 июня, Новак также рассказал, что российские власти перестраивают логистику рынка топлива, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».