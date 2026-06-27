Синоптики спрогнозировали в ближайшие часы грозу с порывистым ветром в Москве

До вечера в столице и Подмосковье может выпасть до трёх миллиметров осадков.

«В период до 21:00 мск местами ожидается кратковременный дождь, гроза и северо-западный ветер с порывами до 12-15 м/с», — сообщили ТАСС в Гидрометцентре. Предстоящей ночью на фоне переменной облачности будет преимущественно без осадков.

Власти Москвы напомнили ранее горожанам и гостям столицы о том, что пятница — короткий рабочий день и вечерний разъезд на городских магистралях начнётся около 16:00. При этом они подчеркнули, что местами возможен дождь.